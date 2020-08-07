Прежде чем поддаваться на провокации СБУ президент Белоруссии Александр Лукашенко должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Twitter сенатора

Ранее издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины.

«Самое главное в истории с задержанием российских граждан в Белоруссии — даже не провокация украинских спецслужб, а реакция на нее со стороны Лукашенко. Ведь на провокацию можно было и не поддаваться», — написал Пушков.

Горькое послевкусие. Лукашенко наделал столько ошибок, что его победа на выборах станет поражением Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Лукашенко, с его-то опытом, должен был понимать, чем это чревато. А вот если ему это было нужно и вписывалось в его планы, тогда и проверки не нужны, и на все нестыковки можно глаза закрыть. И это кажется куда более вероятным, чем версия, что он стал невинной "жертвой" антироссийской провокации СБУ», — добавил Пушков.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются «боевиками» частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.