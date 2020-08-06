«Правозащитникам известно как минимум о 1362 случаях произвольных задержаний, произошедших в период с 6 мая по 5 августа», — говорится в сообщении «Весны».
По данным правозащитников, с начала избирательной кампании 223 человека получили в общей сложности 3 138 суток ареста по административным статьям, еще 379 человек получили штрафы общим размером более Br287 тыс. (более $117 тыс.)
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут президентские выборы. На пост главы государства претендуют: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень и Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского.
Кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало было отказано в регистрации.