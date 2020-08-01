«Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и с адвокатами», — заявил Мезенцев журналистам.
Посол также подчеркнул, что «те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление».
«Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены», — отметил Мезенцев.
Ранее белорусское госагентство БелТА сообщило, что под Минском задержали «32 боевика иностранной частной компании «Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне и, по мнению белорусских властей, прибыли в страну, чтобы дестабилизировать обстановку перед грядущими президентскими выборами.
В официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные россияне оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию, всю логистику на территории Белоруссии организовывала местная компания. Во внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение интерпретировать это событие как попытку вмешательства во внутренние дела республики.