Россия настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белорусии российских граждан. Об этом заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, передает «Интерфакс» в субботу, 1 августа

«Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и с адвокатами», — заявил Мезенцев журналистам.

ЧВК как повод. С какой целью в Белоруссии арестовали российских граждан и что будет дальше? © sb.by

«Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены», — отметил Мезенцев.

Ранее белорусское госагентство БелТА сообщило, что под Минском задержали «32 боевика иностранной частной компании «Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне и, по мнению белорусских властей, прибыли в страну, чтобы дестабилизировать обстановку перед грядущими президентскими выборами.

В официальном комментарии МИД РФ говорится, что задержанные россияне оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию, всю логистику на территории Белоруссии организовывала местная компания. Во внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение интерпретировать это событие как попытку вмешательства во внутренние дела республики.