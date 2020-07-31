Неизвестные вандалы украли и обезглавили статую маршала Константина Рокоссовского в польском городе Легница. Об этом 30 июля сообщил местный сайт fakty.lca.pl

На Украине поставили памятник томосу © Скриншот из видео ТЕЗА.tv пропал в ночь на 30 июля, а утром полицейские нашли его в поле уже обезглавленным.

Скульптура Рокоссовского являлась частью экспозиции местного Музея меди и весила около 600 килограммов.

Правоохранительные органы ищут преступников, а также остальные части скульптуры. Отмечается, что до этого памятник уже несколько раз становился объектом вандализма.

Константин Рокоссовский — советский и польский военачальник, дважды Герой Советского Союза, кавалер Ордена «Победа». Единственный в истории СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза и маршал Польши. Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны.