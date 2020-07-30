МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых «были зафиксированы» в Донбассе. Об этом 29 июля сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков в эфире телеканала СТВ

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