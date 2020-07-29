Как сообщил источник, правоохранители получили информацию о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки перед выборами.
При себе россияне имели небольшую ручную кладь и три тяжелых чемодана. По прибытию в столицу в ночь с 24 на 25 июля мужчины заселились в одну из гостиниц Минска, а затем, 27 июля, переехали в один из санаториев Минского района.
Отмечается, что приезжие обратили на себя внимание «нехарактерным для российских туристов поведением» и однообразной одеждой в стиле милитари. Ночью с 28 на 29 июля все они были задержаны, еще одного человека задержали на юге страны. Утверждается, что все они принадлежат к так называемой ЧВК Вагнера.
«В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка», — говорится в сообщении.
Агентство привело список имен всех 33 задержанных.
Стоит отметить, что ранее информацию о задержании в СК не подтвердили, но и не опровергли.