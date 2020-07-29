Задержанные под Минском члены иностранной частной военной компании (ЧВК) оказались россиянами. Об этом в среду, 29 июня, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Как сообщил источник, правоохранители получили информацию о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки перед выборами.

При себе россияне имели небольшую ручную кладь и три тяжелых чемодана. По прибытию в столицу в ночь с 24 на 25 июля мужчины заселились в одну из гостиниц Минска, а затем, 27 июля, переехали в один из санаториев Минского района.

СК Белоруссии не подтвердил и не опроверг задержание членов иностранной ЧВК под Минском © Santa Fe Relocation Services / flickr

«В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка», — говорится в сообщении.

Агентство привело список имен всех 33 задержанных.

Стоит отметить, что ранее информацию о задержании в СК не подтвердили, но и не опровергли.