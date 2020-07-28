«Румынская пресса считает, что в киевском «Динамо» Мирче Луческу поможет итальянец Диего Лонго, который был "вторым номером" у Развана Луческу, и Эмилиан Карас, советский и молдавский игрок и футбольный тренер. Последнему, по логике вещей, суждено переводить установки на игру и прочие важные высказывания Мистера», — говорится в сообщении.
Ранее бывший главный тренер донецкого «Шахтера» подтвердил, что остается работать в киевском «Динамо», несмотря на негатив со стороны футбольных фанатов клуба.
Сообщалось, что Луческу хотел отказаться от сотрудничества с «Динамо» из-за резкой реакции фанатов киевского клуба на свое назначение.
Одним из первых о возможной отставке Луческу сообщило румынское спортивное издание Gazeta Sportulor: там рассказали, что получили копию письма, в котором Луческу объяснил мотивы своего желания уйти в отставку.
В письме Луческу поблагодарил руководство «Динамо» за приглашение, но сказал, что не сможет работать «в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, поддержка которых так нужна команде».