«С весны прошлого года у меня постоянно напеваются такие слова: "Смотрю в прицел я и размышляю — почему я не снайпер, почему не стреляю?". Это, вероятно, было ощущением, которые с каждым днем становилось все крепче, на то ужасное предательство Зеленского и генштаба ВСУ, которое они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь. Он этим поступком поставил себя вне закона!» — написал «архиепископ».
Афанасий призывал к государственному перевороту и расправам с властями.
«Зеленский предал украинское государство! Руководство ВСУ предало свои войска! Украинцы, неужели мы это будем терпеть и в очередной раз сдадимся врагу, навеки похоронив возможность иметь собственное государство? Почему молчат политики? Почему молчат националистические организации? Почему молчит комитет противодействия капитуляции? Почему молчат украинцы? Опять покроем себя позором капитулирующих? Прихвостней Путина под суд народного гнева!», — заявил он.