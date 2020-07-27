Иерарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), «архиепископ Харьковский и Полтавский» Афанасий Шкурупий раскритиковал идею перемирие в Донбассе и призвал свергнуть действующую украинскую власть. Об этом он на днях написал на своей странице в Facebook

Время в Ростов. Порошенко созывает митинг из-за госизмены Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Афанасий призывал к государственному перевороту и расправам с властями. «Зеленский предал украинское государство! Руководство ВСУ предало свои войска! Украинцы, неужели мы это будем терпеть и в очередной раз сдадимся врагу, навеки похоронив возможность иметь собственное государство? Почему молчат политики? Почему молчат националистические организации? Почему молчит комитет противодействия капитуляции? Почему молчат украинцы? Опять покроем себя позором капитулирующих? Прихвостней Путина под суд народного гнева!», — заявил он.