Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений объясняет пробуксовку в урегулировании: Киев не понимает текст документа, и российский МИД готов помочь с объяснениями. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила в эфире Youtube-канала журналиста Владимира Соловьева 23 июля

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

По словам Захаровой, теперь становится очевидным, почему последние годы уже при Зеленском реализация Минских соглашений буксует: просто он не понимал, что там написано.

«Я считаю, что когда человек признается, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность… Я думаю, что МИД России сможет оказать президенту Украины помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в Минских соглашениях, подписанных президентом Украины, но другим. Мы не жадные», — сказала представитель МИД РФ.

На уточнение ведущего о небольшом объеме текста соглашений Захарова с улыбкой сказала: «Они же дети».

При этом она напомнила, что люди в Донбассе на протяжении уже многих лет ждут, когда наконец Киев приступит к реализации того, под чем подписался, а он только потребовал расшифровки текста.