Рядом с автобусом, где Максим Кривош (Плохой) в центре Луцка захватил заложников, прогремело несколько взрывов. Об этом 21 июля сообщает корреспондент УНИАН с места событий

«В Луцке произошло около трех взрывов. Только что», — отметил он. Неизвестный обстрелял здание полиции в Луцке, где в этот момент находился Аваков © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

По его словам, три взрыва, предварительно взрывчатых пакетов, прозвучало около 15:15. Возможно, злоумышленник выбросил взрывные устройства из автобуса.

Сообщается, что представители прессы находятся недалеко от площади, но не видят автобуса. Всех просят не подходить близко к месту происшествия, поскольку территория может простреливаться.

В ближайшее время ожидается брифинг министра внутренних дел Арсена Авакова, на котором обещают сообщить детали хода событий.

Несмотря на это, в интернете ведется трансляция с видом на автобус. Судя по обстановке, в районе захваченного транспортного средства никаких экстренных ситуаций не происходит.