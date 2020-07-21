«В Луцке произошло около трех взрывов. Только что», — отметил он.
По его словам, три взрыва, предварительно взрывчатых пакетов, прозвучало около 15:15. Возможно, злоумышленник выбросил взрывные устройства из автобуса.
Сообщается, что представители прессы находятся недалеко от площади, но не видят автобуса. Всех просят не подходить близко к месту происшествия, поскольку территория может простреливаться.
В ближайшее время ожидается брифинг министра внутренних дел Арсена Авакова, на котором обещают сообщить детали хода событий.
Несмотря на это, в интернете ведется трансляция с видом на автобус. Судя по обстановке, в районе захваченного транспортного средства никаких экстренных ситуаций не происходит.