Если говорить без излишней политкорректности, продолжил эксперт, то в Карабахе произошла этническая чистка, и там не осталось азербайджанцев.
Поэтому если Баку хочет вернуть регион под свой контроль, то ему придется сделать так, чтобы там не осталось армян, и завезти туда азербайджанцев, подчеркнул политолог.
«Поэтому понятно, что возвращение Азербайджану карабахских территорий практически невозможно. Разговаривать об этом можно сколько угодно, но реализовать это очень сложно», — пояснил Ищенко.
По его словам, Азербайджан и Армения по объективным причинам являются конкурирующими государствами на Кавказе, поэтому любые серьезные уступки могут привести к тому, что власти стран потеряют поддержку населения.
И Баку, и Ереван понимают, что силовым путем эту проблему решить нельзя, но пока что иного способа, кроме как разрешить конфликт вооруженным путем тоже не придумали: Армения не может оккупировать весь Азербайджан, Азербайджан не может оккупировать всю Армению, подытожил специалист.