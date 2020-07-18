Карабахский конфликт представляет собой серьезный тупик, который с точки зрения Баку и Еревана не имеет иного разрешения, кроме как вооруженного. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном»: конфликт Армении и Азербайджана, дискриминация русских на Украине ©

Поэтому если Баку хочет вернуть регион под свой контроль, то ему придется сделать так, чтобы там не осталось армян, и завезти туда азербайджанцев, подчеркнул политолог.

«Поэтому понятно, что возвращение Азербайджану карабахских территорий практически невозможно. Разговаривать об этом можно сколько угодно, но реализовать это очень сложно», — пояснил Ищенко.

По его словам, Азербайджан и Армения по объективным причинам являются конкурирующими государствами на Кавказе, поэтому любые серьезные уступки могут привести к тому, что власти стран потеряют поддержку населения.

И Баку, и Ереван понимают, что силовым путем эту проблему решить нельзя, но пока что иного способа, кроме как разрешить конфликт вооруженным путем тоже не придумали: Армения не может оккупировать весь Азербайджан, Азербайджан не может оккупировать всю Армению, подытожил специалист.