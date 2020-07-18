Специалист отметил, что обычно сбором диких лесных ягод для промышленности в Финляндии занимались граждане Таиланда, но в этом году власти не разрешили им выехать на заработки.
Пентола обратил внимание, что жители Финляндии с энтузиазмом откликаются на призыв властей собирать чернику, но делают это для своих личных целей.
Он добавил, что часть финских производителей, например Valio или Fazer, предпочитали использовать в продуктах местную чернику, но в этом году им придется закупать ее на Украине или в Белоруссии.
Ранее также отмечалось, что поскольку власти Латвии слишком поздно сняли запрет на въезд в страну трудовых мигрантов из Украины и других стран, который ввели из-за пандемии коронавируса, а латвийские граждане уехали на заработки в Германию и Великобританию, местным крестьянам категорически не хватает рабочих рук для сбора клубники.