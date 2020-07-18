Производители продуктов, использующих финскую чернику, столкнутся с ее дефицитом, так как лесную ягоду в Финляндии в этом году некому собрать. Об этом рассказал старший научный сотрудник Центра природных ресурсов Финляндии (Luke) Райнер Пелтола 18 июля в комментарии РИА Новости

Украинцев не будет, а свои уехали. Латвийские крестьяне в панике, что некому собирать клубнику © AP, Marcio Jose Sanchez

Пентола обратил внимание, что жители Финляндии с энтузиазмом откликаются на призыв властей собирать чернику, но делают это для своих личных целей.

Он добавил, что часть финских производителей, например Valio или Fazer, предпочитали использовать в продуктах местную чернику, но в этом году им придется закупать ее на Украине или в Белоруссии.

Ранее также отмечалось, что поскольку власти Латвии слишком поздно сняли запрет на въезд в страну трудовых мигрантов из Украины и других стран, который ввели из-за пандемии коронавируса, а латвийские граждане уехали на заработки в Германию и Великобританию, местным крестьянам категорически не хватает рабочих рук для сбора клубники.