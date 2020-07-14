Мексиканский актер театра и кино Раймундо Капетильо, известный по роли доктора Рейнальдо из сериала «Дикая Роза», скончался от Covid-19 в возрасте 75 лет. Об этом 13 июля сообщила газета El Universal

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк госпитализировали около недели назад. Все это время он находился в одной из клиник Мехико под присмотром врачей, однако скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Мексиканская певица и актриса Элла Лабориель высказала соболезнования в связи со смертью Капетильо.

«Он всегда был моим другом, мы дружили детьми, наши отцы были как братья, представьте, что я чувствую, это целая жизнь», — сказала она.

Раймундо Капетильо родился 1 сентября 1945 года в Мехико. В конце 1960-х годов начал свою карьеру на телевидении, в театре и кино.