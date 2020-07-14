Азербайджан обвинил Армению в обстреле мирного села из минометов
Азербайджан обвинил Армению в обстреле мирного села из минометов
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Задержание произошло на фоне боев с вооруженными силами Армении.

Как заявили в Службе госбезопасности, антинациональные силы в Азербайджане попытались нарушить стабильность, дискредитировать армию, опорочить органы власти. Они сеяли в соцсетях панику, распространяли непроверенную информацию и выступали с антигосударственными призывами.

В частности, экс-министр Газиев призывал граждан к действиям, ослабляющим обороноспособность страны, организации массовых беспорядков и захвату государственных органов, утверждают в спецслужбе.

Обстрелы на армяно-азербайджанской границе продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в провокации. Азербайджан сообщил о четырех погибших со своей стороны, Армения — о двух раненых.

Газиев был министром обороны Азербайджана в 1992-1993 годах во время военного конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха. После прихода к власти президента Гейдара Алиева между ними возник конфликт. Позже Рагиева обвинили в государственной измене, приговорили к расстрелу, заменили казнь на пожизненное заключение и помиловали в 2005 году по настоянию ПАСЕ.