В Азербайджане задержали экс-министра обороны Рагима Газиева, он обвиняется в провокациях и призывах против государства. Об этом в 13 июля сообщает Vesti.az

Азербайджан обвинил Армению в обстреле мирного села из минометов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Как заявили в Службе госбезопасности, антинациональные силы в Азербайджане попытались нарушить стабильность, дискредитировать армию, опорочить органы власти. Они сеяли в соцсетях панику, распространяли непроверенную информацию и выступали с антигосударственными призывами.

В частности, экс-министр Газиев призывал граждан к действиям, ослабляющим обороноспособность страны, организации массовых беспорядков и захвату государственных органов, утверждают в спецслужбе.

Обстрелы на армяно-азербайджанской границе продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в провокации. Азербайджан сообщил о четырех погибших со своей стороны, Армения — о двух раненых.

Газиев был министром обороны Азербайджана в 1992-1993 годах во время военного конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха. После прихода к власти президента Гейдара Алиева между ними возник конфликт. Позже Рагиева обвинили в государственной измене, приговорили к расстрелу, заменили казнь на пожизненное заключение и помиловали в 2005 году по настоянию ПАСЕ.