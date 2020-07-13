Гражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения грозил заминировать избирательный участок в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства в Польше. Об этом 12 июля сообщила местная комендатура полиции

ВМС Украины собираются заминировать побережье Азовского моря – штаб ООС © Фото: пресс-центр Операции объединенных сил (ООС)

«На номер 112 позвонил 46-летний гражданин Украины. Он заявил, что если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит взрывное устройство в пределах избирательного участка», — говорится в материале.

Полицейские задержали украинца. В крови 46-летнего мужчины содержалось около трех промилле алкоголя.

Помещение избирательного участка обследовали, опасных предметов не обнаружили. В отношении украинца будет возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.