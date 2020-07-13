В воскресенье в Польше прошел второй тур выборов президента.
«На номер 112 позвонил 46-летний гражданин Украины. Он заявил, что если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит взрывное устройство в пределах избирательного участка», — говорится в материале.
Полицейские задержали украинца. В крови 46-летнего мужчины содержалось около трех промилле алкоголя.
Помещение избирательного участка обследовали, опасных предметов не обнаружили. В отношении украинца будет возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.