В случае разрешения донбасского конфликта Россия с толкнется с тем, что на нее усилится дипломатическое давление в вопросе Крыма. Об этом рассказал главный редактор известного одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: Минские соглашения слишком абстрактны, чтобы их можно было выполнить © скриншот с видео "Dumskaya TV"

«Для России вполне понятно, что, если ситуация с Донбассом будет закрыта, то автоматически по дипломатической линии обострится ситуация с Крымом. Это такой дипломатический щит. Мол, мы не обсуждаем Крым, потому что сначала нужно порешать с Донбассом», — считает эксперт.

Для Украины, продолжил Ткачев, выгодно, чтобы в Донбассе не было ни войны, ни мира, поскольку она активно использует этот вопрос во внутренней политике. Что же касается США, рассуждает журналист, то они используют этот конфликт как инструмент давления на Россию.

У Европы, по его мнению, нет четкой позиции в этом вопросе, поскольку она меняется в зависимости от того, какими аргументами во внешней политике обладают Россия и США.

Главная трагедия донбасского конфликта состоит в том, что ни у одной из сторон нет острой необходимости урегулировать его как можно скорее, заключил собеседник издания.