Крым стал российским регионом в результате референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
«Для России вполне понятно, что, если ситуация с Донбассом будет закрыта, то автоматически по дипломатической линии обострится ситуация с Крымом. Это такой дипломатический щит. Мол, мы не обсуждаем Крым, потому что сначала нужно порешать с Донбассом», — считает эксперт.
Для Украины, продолжил Ткачев, выгодно, чтобы в Донбассе не было ни войны, ни мира, поскольку она активно использует этот вопрос во внутренней политике. Что же касается США, рассуждает журналист, то они используют этот конфликт как инструмент давления на Россию.
У Европы, по его мнению, нет четкой позиции в этом вопросе, поскольку она меняется в зависимости от того, какими аргументами во внешней политике обладают Россия и США.
Главная трагедия донбасского конфликта состоит в том, что ни у одной из сторон нет острой необходимости урегулировать его как можно скорее, заключил собеседник издания.