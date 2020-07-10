«Подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. <…> Надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость», — заявил Лукашенко.
При этом он отметил, что при перераспределении властных полномочий «надо понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых, а во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти».
«Все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было», — заверил Лукашенко.
В конце июня Лукашенко заявил, что в стране будет проведен референдум по внесению изменений в Конституцию. При этом президент Белоруссии высказался против возврата к Основному закону образца 1994 года, как это предлагает его потенциальный соперник на выборах, задержанный экс-банкир Виктор Бабарико.