Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул свою готовность к перераспределению властных полномочий в новой редакции Конституции, передает 9 июля belta.by

Астрология про Лукашенко. Лучше быть диктатором, чем голубым © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом он отметил, что при перераспределении властных полномочий «надо понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых, а во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти».

«Все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было», — заверил Лукашенко.

В конце июня Лукашенко заявил, что в стране будет проведен референдум по внесению изменений в Конституцию. При этом президент Белоруссии высказался против возврата к Основному закону образца 1994 года, как это предлагает его потенциальный соперник на выборах, задержанный экс-банкир Виктор Бабарико.