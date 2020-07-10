Минские соглашения во многом уже неактуальны. Об этом 9 июля заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала «Украина 24»

Юрий Ткачев: Минские соглашения слишком абстрактны, чтобы их можно было выполнить © скриншот с видео "Dumskaya TV"

После этого парламентская фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского полностью сменить со стороны Киева состав контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и выйти из-под влияния «партии войны». В партии считают, что позиция украинской делегации прямо противоречит национальным интересам страны, международным обязательствам, взятым на себя Украиной, и несет угрозу безопасности страны.