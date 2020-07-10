«О Минских соглашениях я даже процитирую госпожу (канцлера ФРГ Ангелу) Меркель, они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в минских соглашениях — 2014-2015 годы — уже истекли, и не реализованы эти Минские соглашения», — сказал Резников.
После этого парламентская фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского полностью сменить со стороны Киева состав контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и выйти из-под влияния «партии войны». В партии считают, что позиция украинской делегации прямо противоречит национальным интересам страны, международным обязательствам, взятым на себя Украиной, и несет угрозу безопасности страны.