По информации от местных жителей, инцидент произошел примерно в три часа ночи.
«Предварительно, повреждено 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, которые стоят у здания, на одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, не разорвался», — говорится в сообщении.
На сайте полиции Закарпатской области говорится, что происшествие квалифицировано по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва.
Правоохранители выяснили, что неизвестный попал снарядом из гранатомета на территорию комплекса отдыха. В результате повреждены металлическая конструкция помещения бассейна и беседка.