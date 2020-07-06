По информации от местных жителей, инцидент произошел примерно в три часа ночи.

«Предварительно, повреждено 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, которые стоят у здания, на одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, не разорвался», — говорится в сообщении.

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© РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
На сайте полиции Закарпатской области говорится, что происшествие квалифицировано по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва.

Правоохранители выяснили, что неизвестный попал снарядом из гранатомета на территорию комплекса отдыха. В результате повреждены металлическая конструкция помещения бассейна и беседка.    