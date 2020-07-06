Развлекательный комплекс «Аква сити» обстреляли на окраине Мукачево, в само здание попали из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Об этом 6 июня пишет Mukachevo.net

По информации от местных жителей, инцидент произошел примерно в три часа ночи.

«Предварительно, повреждено 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, которые стоят у здания, на одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, не разорвался», — говорится в сообщении.

Доспехи бога: в Ровенской области священник торговал гранатометами и тротилом © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Правоохранители выяснили, что неизвестный попал снарядом из гранатомета на территорию комплекса отдыха. В результате повреждены металлическая конструкция помещения бассейна и беседка.