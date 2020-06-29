Президент США Дональд Трамп заявил, что американская разведка не посчитала информацию о приписываемой России причастности к нападениям на военных США достоверной. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте 28 июня

В Афганистане при атаке талибов погибли семь силовиков

«Никто не проинформировал меня, [вице-президента Майка] Пенса или начальника штаба [Белого дома] Марка Медоуза о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны россиян, о чем говорится в фальшивых новостях The New York Times со ссылкой на "анонимного источника"… Это фальшивое СМИ должно раскрыть свой "анонимный" источник. Спорим, они не смогут этого сделать — этот "человек", вероятно, даже не существует», — заявил Трамп.

Nobody briefed or told me, @VP Pence, or Chief of Staff @MarkMeadows about the so-called attacks on our troops in Afghanistan by Russians, as reported through an “anonymous source” by the Fake News @nytimes. Everybody is denying it & there have not been many attacks on us….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

The Fake News @ nytimes must reveal its “anonymous” source. Bet they can’t do it, this “person” probably does not even exist! https://t.co/pdg4AjybOG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Посольство России в США также заявило, что эта публикация является фейком, ставящим под угрозу жизни людей.

«Опубликованные The New York Times ничем не подкрепленные и анонимные обвинения, согласно которым Москва якобы стоит за убийствами американских военных в Афганистане, уже спровоцировали прямую угрозы жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter диппредставительства.

В свою очередь в МИД РФ также называли упомянутые сообщения «информфейком» и «незатейливым вбросом».

«Если говорить о фактах, причем общеизвестных, то в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. Список их деяний можно при желании продолжить», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

'@MFA_Russia: it has not long been a secret in Afghanistan that members of the US intelligence community are involved in drug trafficking, cash payments to militants for letting convoys pass through, kickbacks from contracts implementing various projects paid by #US🇺🇸 taxpayers. https://t.co/UEgykluRLQ — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 27, 2020

При этом авторы подвергшейся обсуждению статьи утверждают, что Трампу доложили об выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

* Движение «Талибан» запрещено в РФ