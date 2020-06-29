В Афганистане при атаке талибов погибли семь силовиков
Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщила, что российская военная разведка якобы предлагала талибам* вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

«Никто не проинформировал меня, [вице-президента Майка] Пенса или начальника штаба [Белого дома] Марка Медоуза о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны россиян, о чем говорится в фальшивых новостях The New York Times со ссылкой на "анонимного источника"… Это фальшивое СМИ должно раскрыть свой "анонимный" источник. Спорим, они не смогут этого сделать — этот "человек", вероятно, даже не существует», — заявил Трамп.

Посольство России в США также заявило, что эта публикация является фейком, ставящим под угрозу жизни людей.

«Опубликованные The New York Times ничем не подкрепленные и анонимные обвинения, согласно которым Москва якобы стоит за убийствами американских военных в Афганистане, уже спровоцировали прямую угрозы жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter диппредставительства.

В свою очередь в МИД РФ также называли упомянутые сообщения «информфейком» и «незатейливым вбросом».

«Если говорить о фактах, причем общеизвестных, то в Афганистане давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками. Список их деяний можно при желании продолжить», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом авторы подвергшейся обсуждению статьи утверждают, что Трампу доложили об выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

 

* Движение «Талибан» запрещено в РФ