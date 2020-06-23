Между Москвой и Вашингтоном остались разногласия по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 23 июня сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «АиФ»

Хочешь мира, готовься к войне: Россия и США обсудили будущее договора СНВ-3 © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Расхождения по ключевым вопросам, таким как необходимость продления ДСНВ и китайский фактор, остаются», — отметил Рябков.

Он также рассказал, что стороны договорились на консультации создать ряд экспертных групп, в том числе группу по космосу, повестка дня которой в настоящее время дорабатывается совместно с американскими коллегами.

Замминистра добавил, что эксперты рабочей группы РФ и США по стратегической стабильности проведут первые консультации в середине июля. Он надеется, что такие встречи будут проводиться, как только обстановка позволит личные встречи.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.