Конфликт между Болтоном и Трампом наметился на фоне готовящегося выхода в свет книги экс-помощника президента «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». Минюст США подало в суд на Болтона: ему вменяют нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих гостайну, которые тот взял на себя, став помощником главы государства.
В интервью Болтон отметил, что Трамп хорошо проводит сделки, когда речь идет о недвижимости на Манхэттене, но вопросы, касающиеся международной безопасности, — это «крайне далекая от его жизненного опыта вещь».
«Когда вы сталкиваетесь с кем-либо вроде [президента РФ Владимира] Путина, делом жизни которого стало определение стратегического положения России в мире, то в сопоставлении с Дональдом Трампом, которому не нравится читать об этом и углубляться в эти вопросы, Америка оказывается в крайне тяжелом положении», — подчеркнул экс-помощник.
Отвечая на вопрос ведущей о том, как он охарактеризовал бы отношения российского и американского лидеров, Болтон сказал, что считает Путина «умным и жестким» политиком, который понимает, что в лице Трампа у него нет серьезного соперника.