Бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон усомнился в том, что американский лидер Дональд Трамп интересуется вопросами международной безопасности и имеет опыт в заключении договоров в этой области. Он заявил об этом в интервью телекомпании ABC 18 июня

Болтон просит суд отклонить иск Минюста США и пресечь попытку «подавления» его мемуаров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В интервью Болтон отметил, что Трамп хорошо проводит сделки, когда речь идет о недвижимости на Манхэттене, но вопросы, касающиеся международной безопасности, — это «крайне далекая от его жизненного опыта вещь».

«Когда вы сталкиваетесь с кем-либо вроде [президента РФ Владимира] Путина, делом жизни которого стало определение стратегического положения России в мире, то в сопоставлении с Дональдом Трампом, которому не нравится читать об этом и углубляться в эти вопросы, Америка оказывается в крайне тяжелом положении», — подчеркнул экс-помощник.

Отвечая на вопрос ведущей о том, как он охарактеризовал бы отношения российского и американского лидеров, Болтон сказал, что считает Путина «умным и жестким» политиком, который понимает, что в лице Трампа у него нет серьезного соперника.