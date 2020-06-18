Белгазпромбанк утвердил состав временной администрации под руководством Надежды Ермаковой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте банка в четверг, 18 июня

В банке отмечают, что таким образом установлено распределение обязанностей по кураторству направлений деятельности ОАО «Белгазпромбанк» между руководителем и членами временной администрации.

Три врага Лукашенко. Что известно о кандидатах в президенты Белоруссии Тихановском, Бабарико, Цепкало © REUTERS, Vasily Fedosenko Виктор Бабарико.

На днях департамент финрасследований возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Сам Бабарико пока процессуального статуса не имеет. По его мнению, действия властей носят политический характер.

В четверг, 18 июня, Бабарико и его сына Эдуарда вызвали на допрос в департамент финрасследований.