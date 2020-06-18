В банке отмечают, что таким образом установлено распределение обязанностей по кураторству направлений деятельности ОАО «Белгазпромбанк» между руководителем и членами временной администрации.
Ранее сообщалось, что с 15 июня 2020 года было решено ввести временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк", которым ранее руководил участвующий в президентских выборах Виктор Бабарико.
На днях департамент финрасследований возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы. Сам Бабарико пока процессуального статуса не имеет. По его мнению, действия властей носят политический характер.
В четверг, 18 июня, Бабарико и его сына Эдуарда вызвали на допрос в департамент финрасследований.