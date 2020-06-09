Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ошибся, построив шутку «95 Квартала» в Юрмале о финансовой нестабильности Украины на аналогии с проституцией, но заверил, что люди ее просто не так поняли. Об этом 9 июня он рассказал в интервью «Украинской правде»

«Я сумасшедший». Зеленский рассказал, как хотел специально заразиться коронавирусом © AP, Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP Также Зеленский отметил, что Украина должна быть независимой страной, в том числе и в финансовом плане.