«Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в шутках… Я никогда не называл Украину проституткой… Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей или даже кто-то это воспринял не как шутку, а сравнение Украины с проституткой, то за такие вещи мне стыдно. И я не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о финансовой несамостоятельности. И это так», — заявил он.
Также Зеленский отметил, что Украина должна быть независимой страной, в том числе и в финансовом плане.