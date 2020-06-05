Протестующие против главы МВД Украины Арсена Авакова пригнали УАЗ к зданию парламента в Киеве, где выступал министр, и перевернули его. Об этом 5 июня сообщает «РБК-Украина»

Митинги против Авакова в Киеве. МВД готовится к «американскому сценарию» © "Громадське"

«Митингующие привезли на площадь у парламента старый полицейский автомобиль УАЗ, перевернули его и разрисовали. Между полицейскими и протестующими была одна стычка, когда попытались поджечь УАЗ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что периодически между митингующими и полицией вспыхивают пререкания, но серьезных потасовок не зафиксировано. Улицы, примыкающие к Раде, усилили патрулями. Движение не перекрыто.

* Деятельность организации запрещена в РФ