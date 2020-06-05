Митинги против Авакова в Киеве. МВД готовится к «американскому сценарию»
Митинги против Авакова в Киеве. МВД готовится к «американскому сценарию»
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Отмечается, что в акции протеста участвуют около тысячи активистов, в том числе представители «Свободы» и «Правого сектора»*.

«Митингующие привезли на площадь у парламента старый полицейский автомобиль УАЗ, перевернули его и разрисовали. Между полицейскими и протестующими была одна стычка, когда попытались поджечь УАЗ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что периодически между митингующими и полицией вспыхивают пререкания, но серьезных потасовок не зафиксировано. Улицы, примыкающие к Раде, усилили патрулями. Движение не перекрыто.    

* Деятельность организации запрещена в РФ