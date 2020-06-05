Отмечается, что в акции протеста участвуют около тысячи активистов, в том числе представители «Свободы» и «Правого сектора»*.
«Митингующие привезли на площадь у парламента старый полицейский автомобиль УАЗ, перевернули его и разрисовали. Между полицейскими и протестующими была одна стычка, когда попытались поджечь УАЗ», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что периодически между митингующими и полицией вспыхивают пререкания, но серьезных потасовок не зафиксировано. Улицы, примыкающие к Раде, усилили патрулями. Движение не перекрыто.
* Деятельность организации запрещена в РФ