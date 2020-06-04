Ранее Трамп предложил расширить формат G7 до G11, добавив туда Австралию, Южную Корею, Индию и Россию.
США, продолжил эксперт, не могут воевать сегодня, как в Первой или во Второй мировой войне, и поэтому ведут «холодную», экономическую войну, а для этого им нужно, чтобы их потенциальные соперники ссорились между собой.
«США надо постоять в стороне, а потом на заключительном этапе прийти и продиктовать свои условия выдохшемуся в этой войне противнику. Поэтому они и пытаются все время выйти за рамки действующей мировой системы, оставив остальных разбираться, кто кому Рабинович в рамках этой системы», — пояснил Ищенко.
Видя, что драка не начинается, уточнил политолог, они пытаются ее спровоцировать, подталкивая своих европейских союзников к антироссийским шагам.
С этой целью они забрасывают провокационные сообщения о том, что якобы Россия уже договорилась с США вместе выступать против Китая или что предлагается создать какой-то блок из всех, кроме Китая, заключил собеседник издания.