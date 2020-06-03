Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейских в Миннеаполисе.
«Офицер полиции поставил колено на шею афроамериканца и давил, пока он не умер, — все это демонстрирует суть американской администрации. Преступление против этого афроамериканца — то же самое, что администрация США делала по всему миру. Они делали то же самое в Афганистане, Ираке, Сирии, Вьетнаме и многих других странах мира», — заявил Хаменеи.
По его словам, лозунг протестующих в США «Я не могу дышать» — это то, что могли бы сказать другие народы мира, ставшие «жертвами агрессии со стороны США».
Ранее папа римский Франциск заявил, что с беспокойством следит за общественными беспорядками в США и осуждает как проявления расизма, так и «саморазрушительное насилие».