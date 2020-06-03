Гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе выявила настоящую природу властей США, и по сути это преступление не отличается от того, что Вашингтон совершал в отношении других стран. Об этом 3 июня заявил руководитель Исламской Республики Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim

Папа Римский: Мы не можем закрывать глаза на расизм, но насилием ничего не решить © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Джордж Флойд погиб от рук полицейских в Миннеаполисе.

«Офицер полиции поставил колено на шею афроамериканца и давил, пока он не умер, — все это демонстрирует суть американской администрации. Преступление против этого афроамериканца — то же самое, что администрация США делала по всему миру. Они делали то же самое в Афганистане, Ираке, Сирии, Вьетнаме и многих других странах мира», — заявил Хаменеи.

По его словам, лозунг протестующих в США «Я не могу дышать» — это то, что могли бы сказать другие народы мира, ставшие «жертвами агрессии со стороны США».

Ранее папа римский Франциск заявил, что с беспокойством следит за общественными беспорядками в США и осуждает как проявления расизма, так и «саморазрушительное насилие».