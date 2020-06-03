Спрос на продукцию металлургической отрасли Казахстана будет падать, так как Евросоюз вводит пошлины на импортный прокат, а России хватает своего металла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев

Казахстанский эксперт Гусев: После пандемии жизнь в республике уже не будет прежней © Олег Гусев

«Если, скажем, объемы добычи нефти сократятся, то еще как-то можно держать самих работников, но довольно приличное количество сервисных компаний, которые крутятся вокруг нефтяного бизнеса, все свернутся. В таком объеме их услуги будут уже больше не нужны. Я говорю о том, что будет возникать безработица, а вместе с ней возможна социальная напряженность. Но, слава Богу, у нас анонсировали республиканские проекты по созданию дорог и разного рода строительства, куда будут привлекать людей, оставшихся без работы», — рассказал Олег Гусев.

По словам собеседника издания, 20% ВВП страны — это горно-металлургический сектор и нефть. Экспорт продукции добывающей промышленности — это почти 90% всего объема экспорта страны. При этом более 80% — это экспорт нефти и газа, 15% — экспорт продукции горно-металлургического комплекса.

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