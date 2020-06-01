Польше выгодны как можно лучшие отношения с Россией, но можно легко представить себе и взаимное дружеское равнодушие обеих стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

Конрад Рэнкас: Поляки должны смотреть на Восток, как на наши Кресы, так и на Москву и Пекин © vk.com, Конрад Ренкас

«Русофобия искусственно вызвана у поляков, она не является результатом оценки реальных угроз или фаталистическим отражением каких-то хтонических антироссийских инстинктов поляков. Без политически-медийной поддержки русофобия исчезнет в Польше не через годы, а через несколько недель», — считает аналитик.

Конрад Рэнкас уверен, что никто не будет горевать о ней, кроме явной западной агентуры.

Полностью интервью можно прочитать здесь.