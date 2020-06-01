По его словам, Польша, поляки и «польский мир» существуют совершенно независимо от российского вопроса.
«Русофобия искусственно вызвана у поляков, она не является результатом оценки реальных угроз или фаталистическим отражением каких-то хтонических антироссийских инстинктов поляков. Без политически-медийной поддержки русофобия исчезнет в Польше не через годы, а через несколько недель», — считает аналитик.
Конрад Рэнкас уверен, что никто не будет горевать о ней, кроме явной западной агентуры.
Полностью интервью можно прочитать здесь.