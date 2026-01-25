https://ukraina.ru/20260125/pervye-insaydy-iz-abu-dabi-1074785463.html
Первые инсайды из Абу-Даби
Наконец настал тот день, когда делегации российская, украинская, американская, но в первую очередь, это касается, конечно же, украинской делегации, всерьёз и по настоящему занялись переговорами о завершении войны.
Вся совокупность факторов, которые воздействовали на Зеленского, на его окружение, на верхушку киевского режима, наконец то начала работать. Переговоры в Абу-Даби все стороны, все участники переговорного трека назвали конструктивными и позитивными. И даже этот самый криворожский персонаж, этот напившийся крови простых украинцев и россиян упырь, тоже назвал их конструктивными и практически ведущими к миру. То есть все делегации вернутся домой и доложат в своих столицах о ходе переговоров для того, чтобы встретиться снова уже на следующей неделе, вероятно 1 февраля. Вот что, прости Господи, Трамп животворящий делает. Вот что делает эта выволочка в Давосе устроенная Зеленскому.На сегодня информация о переговорах крайне скудная, включен режим максимальной секретности. И его выдерживают. В этой связи маленькое отступление.Вчера широко в украинских СМИ широко разошлась информация которую сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко*, о том, что массовые сливы информации о переговорном процессе происходили тогда, когда в них участвовал Ермак. И это, кстати, правда. Ермак и работавший на него бэк-офис со всеми этими лоббистами и специалисты по размещению в крупнейших западных СМИ действительно массово и тотально сливали информацию. Больше того, совместно с криэйторами, райтерами и лондонскими политтехнологами они формировали некую параллельную реальность. Кстати, показательный факт. Зеленский на днях уволил Эндрю Мака, который много лет занимался лоббизмом в интересах Ермака и зависел от его денег, формируя тот самый пул медиа в США как минимум, который и создавал эту искажённую кривую реальность. Вот и всё. Эпоха закончилась. Я много раз писал, что вопреки мнению большинства экспертов и комментаторов, которые утверждали, что Ермак силён и влияет на всё, что его время ушло. И вот лишнее тому подтверждение. По факту машина по созданию альтернативной реальности вокруг киевского режима и переговоров разрушена. И теперь посмотрите – воцарилась тишина в информационном пространстве.Но кое-что всё-таки просачивается по непубличным каналам. И по раунду в Абу-Даби в том числе. Что именно? Например, подтверждается моя в том числе информация что, обсуждалась территория Донбасса и вообще вся линия разграничения. Подтверждается тот факт, что Украина согласовала вопрос выведения войск с территории Донбасса, дискуссия вокруг механизмом реализации этих планов. Дальше вопрос линии разграничения – прорабатывается вариант с созданием некой демилитаризованной буферной зоны. Кстати, помните ту давнюю историю, о которой я рассказывал больше года назад, про план Орбана и создание многосоставного районирования на территории контролируемой Киевом, включая демилитаризованную зону на Украине? Потом у Келлога весной всплывала тема демилитаризованной зоны. И вот сейчас Соединённые Штаты, судя по всему, берут на себя функцию по её созданию и курированию. В этой связи обсуждается создание мониторинговой службы, призванной контролировать режим прекращения огня. К ней могут привлечь самые разные стороны, но ключевыми исполнителями и кураторами, конечно же, будут Соединённые Штаты. По тем обрывкам информации, которые долетают, создание буферной зоны будет реализовано в основном за счёт территории, контролируемой Киевом, а не за счёт территории, которая сегодня контролируется российской армией и входит в конституционное пространство Российской Федерации.И речь здесь идёт не только о Донбассе. Речь идёт и о Запорожской области Российской Федерации, и о Херсонской области Российской Федерации, и о том, что на Украине называют Запорожской и Херсонской областями, а также о Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Здесь же и вопрос ЗАЭС и ее работы, а так же Каховской ГЭС и пользование днепровской акваторией. Этими вопросами занимаются военные. Дипломатов в целом, на этом этапе не подпускают. Ну и да, важный момент - никаких контингентов из стран НАТО на Украине не будет. Это даже не обсуждается.Речь идёт конкретно про линию боестолкновений, про отведение и разведение, про создание большой территории на Донбассе, куда, возможно, подчёркиваю, возможно, не зайдёт российская армия, но при этом зайдут все российские государственные органы, ФСБ, Росгвардия, полиция. И сюда же ложится история про ту самую беспошлинную свободную экономическую зону, о которой обмолвился Уиткофф. Интересную версию, кстати, изложил Александр Дубинский, народный депутат Украины, находящийся сейчас в украинском СИЗО. О том что там будет создан кластер из американских компаний которые станут партнерами России в поставках углеводородов, продукции агросектора, металлургии и нефтехимии в Европу минуя европейские санкции которые вряд ли отменят даже после завершения полномасштабных военных действий. Всё, что он говорит, конечно, нужно делить на два и на три, но это явно трансляция им неких обсуждаемых проектов по реализации идеи Свободной экономической зоны на части Донбасса, как части большого пакета сотрудничества Вашингтона и Москвы.И мы сейчас вообще говорим о том, что готовится большая сделка Соединённых Штатов и России. И украинский кейс в этой сделке очень важный. Я не скажу, что он краеугольный, но он реально важный, он во многом лежит в основе многих процессов, хотя он не основной и не ключевой. А ключевая история это, по большому счёту, раздел Европы, раздел доходов и заработков на Европе. Россия и русское государство никогда не надевали на себя тоги, мундиры, пробковые шлемы колониальной империи. Но в данном конкретном случае Европа такое отношение заслужила. Им предлагали партнёрство и сотрудничество от Лиссабона до Владивостока. Они отказались. Они пошли по пути максимальной конфронтации. Больше того, брюссельская бюрократия Евросоюза, а также элиты Германии, Великобритании, скандинавы и прочие прибалты, продолжают строить какие-то планы, будто они смогут войти в клинч с Россией и переломить ход истории. Конечно же, в первую очередь Лондон стоит за всеми этими идеями. Но ход истории простой. Они европейские глобалистские колониальные элиты отправляются в утиль, на свалку истории. Всё, конец этим колонизаторским, поработительским, эксплуататорским элитам, которые сотни лет грабили весь земной шар и на этом построили своё благополучие. Сейчас это просто корм, пища для крупнейших государств нового многополярного мира. Если мы говорим о Соединённых Штатах и России, то будет правильно и честно сказать, что и те, и другие в силу своего политического и военного влияния имеют право этот пирог разделить. А украинская тема в этом контексте это лишь маленький элемент общей конструкции.Почему я всё это рассказываю, сопровождая переговоры в Абу-Даби? Потому что это самые конструктивные и самые настоящие переговоры с 2022-го года, а по сути с 2021-го. В 2021-м году российская дипломатия пыталась выстроить диалог с ястребами демократической партии и с байденовской администрацией. Ничего не получилось. Началась большая война.И вот сейчас, наконец-то, диалог есть. Всё не просто, конечно. Это, такая себе перекличка с двух сторон из окопов. Ни о какой дружбе речи не идёт. Ни о каких союзнических отношениях речи не идёт. Речь идёт о взаимном понимании реальности. И это очень ценно. Поэтому переговоры в Абу-Даби идут конструктивно, и впервые по настоящему серьёзно. Подождём на следующей неделе их итогов. Не думаю, что будут какие то быстрые результаты. И скорее всего, информации будет минимум. Но то, что долетает через множество рукопожатий, через важные контакты, эти самые тени инсайдов, продолжает давать мне повод для осторожного, но всё таки оптимизма.Интересная информация о главном переговорщике от США - Уиткоффе - в статье Елены Мурзиной "Стивен Уиткофф - Трамп номер два, главный переговорщик США. В чем его секрет"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
