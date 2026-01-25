https://ukraina.ru/20260125/oni-vyglyadeli-pochti-kak-druzya-axios-o-rossiysko-ukrainskikh-peregovorakh-v-abu-dabi-1074789233.html

"Они выглядели почти как друзья": Axios о российско-украинских переговорах в Абу-Даби

"Они выглядели почти как друзья": Axios о российско-украинских переговорах в Абу-Даби - 25.01.2026 Украина.ру

"Они выглядели почти как друзья": Axios о российско-украинских переговорах в Абу-Даби

Официальные представители Соединенных Штатов заявили, что трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной, которые прошли в Абу-Даби, оказались плодотворными и принесли заметный прогресс, пишет Axios

2026-01-25T17:37

2026-01-25T17:37

2026-01-25T17:37

эксклюзив

сша

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

стив уиткофф

вооруженные силы украины

белый дом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061074822_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_7acf3dd2f3bcd9bce7bb481f77545e26.jpg

В публикации издания подчеркивается, что эти встречи стали важным новым этапом в посреднических усилиях Вашингтона по достижению мирного урегулирования конфликта. После завершения переговоров в субботу советники Дональда Трампа выразили высокий уровень оптимизма. Они пришли к выводу, что удалось нащупать подход, который поможет существенно сократить разногласия по одному из самых сложных вопросов — контролю над территориями на востоке Украины.За кадром, как сообщает Axios, Белому дому потребовалось несколько месяцев интенсивной работы, чтобы убедить российскую и украинскую стороны сесть за стол трехсторонних переговоров под эгидой США. Об этом на брифинге для журналистов в субботу рассказали два американских чиновника. Они добавили, что фундамент для абу-дабийской встречи заложили две ключевые встречи: состоявшаяся в четверг днем беседа Трампа и Зеленского в Давосе, а также четырехчасовые переговоры посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве вечером того же дня.По словам одного из американских чиновников, и Путин, и Зеленский дали согласие направить своих представителей на переговоры. Это, по его оценке, свидетельствует о реальной вере обеих сторон в возможность добиться прогресса. Второй чиновник уточнил, что в последние минуты встречи с Кушнером и Уиткоффом российский лидер заявил о своем желании достичь дипломатического урегулирования конфликта и направил в Абу-Даби весьма представительную делегацию.В публикации подробно описывается состояние дел на переговорах. Они стартовали в пятницу и продолжились в субботу. Американские посредники сначала проводили совместные встречи с российской и украинской сторонами, после чего представители России и Украины общались напрямую, без участия США, как сообщили официальные лица Киева.Американскую делегацию представляли советники Трампа — Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум, а также министр армии Дэн Дрисколл и глава Европейского командования вооруженных сил США Алекс Гринкевич. Украинскую команду возглавил глава администрации Зеленского Кирилл Буданов*, в нее также вошли советник по национальной безопасности Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов, а также советники Зеленского Сергей Кислица и Давид Арахамия. Российскую группу возглавил руководитель военной разведки адмирал Игорь Костюков.Как говорится в статье Axios, в ходе двухдневных консультаций в Абу-Даби обсуждался весь комплекс вопросов: статус территорий Донбасса, ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции, а также конкретные меры по деэскалации с обеих сторон, которые должны убедительно продемонстрировать окончательное завершение конфликта и исключить его возобновление.После пленарного заседания Кушнер, Уиткофф и другие члены американской команды перемещались между разными залами, где работали российско-украинские рабочие группы. Один из американских чиновников отметил, что обсуждались абсолютно все темы, ни одна из сторон не выражала раздражения или нежелания говорить по существу. "Мы не оставили без внимания ни один вопрос, и нам не приходилось никого подталкивать. В зале ощущалось большое взаимное уважение, поскольку обе стороны действительно искали решения", — приводит издание его слова.В завершение второго дня делегации трех сторон собрались за совместным обедом. "В какой-то момент они выглядели почти как друзья. У меня появилась надежда", — поделился один представитель США. Другой американский чиновник добавил, что всё прошло настолько гладко, насколько это вообще можно было ожидать, и текущая ситуация полностью устраивает Вашингтон.Что говорят участники? После брифинга со своей командой Зеленский охарактеризовал переговоры как конструктивные и указал, что в центре внимания находились возможные параметры мирного урегулирования. Он выразил признательность США за готовность отслеживать процесс прекращения боевых действий и обеспечивать подлинную безопасность.Один из украинских чиновников, которого цитирует Axios, признал достижение значительного прогресса, однако отметил, что пока остается неясным, действительно ли Путин готов остановить спецоперацию и даст ли своим переговорщикам полномочия заключить соглашение. "Пока еще рано делать окончательные выводы", — подчеркнул он.Чего ждать дальше? Официальные лица США расценивают встречу в Абу-Даби как важный шаг вперед. Один из американских чиновников заявил: "Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского". По его словам, если на следующей трехсторонней встрече в Абу-Даби будет зафиксирован серьезный прогресс, это может открыть путь к проведению переговоров непосредственно в Москве или Киеве — формату, который не использовался уже много лет."Мы считаем, что такие встречи должны предшествовать саммиту лидеров. Мы не думаем, что это далеко. Если мы продолжим двигаться по текущему пути, то придем к этому", — приводит издание слова чиновника.В публикации отмечается, что, по словам украинских официальных лиц, уже на следующей неделе в Абу-Даби запланирован очередной раунд переговоров. Представитель США уточнил, что он предположительно состоится 1 февраля.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Первые инсайды из Абу-Даби

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, вооруженные силы украины, белый дом