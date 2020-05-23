Ведущая телеканала MSNBC Мика Бжезински в прямом эфире раскритиковала президента США Дональда Трампа, назвав его «больным». Об этом в субботу, 23 мая, сообщило агентство РИА Новости

Эфир, во время которого Бжезински сделала провокационное заявление, состоялся 20 мая. Телеведущая раскритиковала Трампа за слова о количестве зараженных коронавирусом в США: на страну приходится 31% всех зараженных COVID-19 в мире, что президент считает показателем эффективности тестирования.

По мнению телеведущей, эта ситуация войдет в историю как гуманитарная катастрофа, которую Трамп не смог предотвратить.

В том числе журналистка отметила, что Дональд Трамп постоянно пишет «самую разнообразную чушь» в своем Twitter, в частности о ее муже Джо Скарборо, который в прошлом был членом палаты представителей, а затем ушел в журналистику и нередко критикует президента.

«Когда уже во возобновят дело по случившемуся с психопатом Джо Скарборо во Флориде? Убийство сошло ему с рук? Некоторые так считают. Почему он покинул конгресс так тихо и быстро? Разве не очевидно? А что сейчас происходит? Совсем все плохо с головой!», — написал Трамп о Скарборо на своей странице в Twitter.

«Пользуясь своим положением, скажу вот что: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной. Ты заставляешь переживать такое и семью этой девушки, и её мужа, и делаешь ты это только из-за того, что зол на Джо, потому что он тебя сегодня опять прижал, потому что он говорит правду и говорит прямым текстом о том, что в тебе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии и что ты не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, что ты ее только усугубил и продолжаешь усугублять, и при этом даже не носишь маску, чтобы уберечь других людей от собственной заразы», — сказала Бжезински.

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В 2001 году, когда Скарборо был членом палаты представителей от штата Флорида, одну из стажерок нашли мертвой на рабочем месте в его приемной в Форт-Уолтон-Бич. Вскрытие показало, что девушка умерла от порока сердца, однако ее смерть некоторым показалась подозрительной.

Возобновить расследование по делу Трамп призывал еще в 2017 году.