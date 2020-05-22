В правилах оговаривается, что авторы роликов должны ориентироваться на официальные рекомендации Всемирной организации здравоохранения и местных органов власти, поэтому с ходу будут удалены видео, в которых утверждается, что коронавируса не существует, он не несет угрозы человеку, вакцина от болезни уже изобретена, COVID-19 не живет в определенных климатических условиях и т.д.
В качестве примеров приведены популярные в сети мифы, например, о 5G-связи как источнике коронавируса, или же про азиатскую еду, через которую якобы можно подхватить болезнь. Также под запретом все ролики на тему борьбы с инфекцией методами народной медицины или молитвами, про задержку дыхания как тест на COVID-19 и про очистку воздуха от коронавируса при помощи запуска фейерверков.
Авторам таких видео будет выноситься предупреждение, а ролики удаляться. После трех предупреждений YouTube-канал нарушителя заблокируют.