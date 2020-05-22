Популярный во всем мире видеохостинг YouTube обнародовал правила публикации материалов, связанных с коронавирусом. О том, какие видео на тему эпидемии теперь под запретом, говорится в публикации Google, который владеет этим ресурсом

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В качестве примеров приведены популярные в сети мифы, например, о 5G-связи как источнике коронавируса, или же про азиатскую еду, через которую якобы можно подхватить болезнь. Также под запретом все ролики на тему борьбы с инфекцией методами народной медицины или молитвами, про задержку дыхания как тест на COVID-19 и про очистку воздуха от коронавируса при помощи запуска фейерверков.

Авторам таких видео будет выноситься предупреждение, а ролики удаляться. После трех предупреждений YouTube-канал нарушителя заблокируют.