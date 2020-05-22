По его словам, включать в ВВП биржевые продажи акций означает накачивать его воздухом, виртуальными деньгами, которые не обеспечены материальными ценностями.
«Любой эмиссионер может напечатать сколько угодно денег, но, если под них не подложены реальные товары, эти деньги становятся трухой. И мы увидели, как легенда о том, что США могут печатать столько денег, сколько захотят, рухнула. Потому что мир конечен, и как только система, созданная США, добралась до границ мира, ей стало некуда расти, и это стало причиной системного кризиса», — рассказал Ростислав Ищенко.
Теперь механизмы, которые обеспечивали рост экономики, начинают работать как лекарства, становящиеся ядом, поэтому эпидемия коронавируса закончится, а кризис нет, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.