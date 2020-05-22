Американскую экономику накачивали все новыми и новыми деньгами, не решая глубинные проблемы, что привело к системному кризису. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Ищенко о выходе из «коронакризиса»: Мы не знаем, где окажемся, в прекрасном новом или в каменном веке © РИА Новости, Нина Зотина

«Любой эмиссионер может напечатать сколько угодно денег, но, если под них не подложены реальные товары, эти деньги становятся трухой. И мы увидели, как легенда о том, что США могут печатать столько денег, сколько захотят, рухнула. Потому что мир конечен, и как только система, созданная США, добралась до границ мира, ей стало некуда расти, и это стало причиной системного кризиса», — рассказал Ростислав Ищенко.

Теперь механизмы, которые обеспечивали рост экономики, начинают работать как лекарства, становящиеся ядом, поэтому эпидемия коронавируса закончится, а кризис нет, добавил собеседник издания.

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