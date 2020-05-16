«В марте пришло письмо от аэропорта. Якобы наши гаражи стоят незаконно. Они ссылаются на несуществующий номер земельного участка на кадастровой карте. Аэропорт планирует расширение за счет нашего кооператива и объявил нам ультиматум — собирать свои вещи и съехать в течение месяца. С 30 апреля отключили в кооперативе свет», — рассказал один из участников акции.
Владельцы гаражей действия аэропорта называют рейдерством.
«Мы не против развития города, но так вопрос не решается. Были случаи, когда владельцам компенсировали их снесенные гаражи. Но тут никаких вариантов нам не предлагают», — заявляют они.
Протестующие ходили по зебре и блокировали проезд машин. Автомобилисты объезжали место акции через дворы.