Члены гаражных кооперативов, находящихся рядом с международным аэропортом «Одесса», перекрыли дорогу возле воздушной гавани в знак протеста против строительства нового перронного комплекса на месте их гаражей. Соответствующее видео опубликовал 16 мая пользователь Демьян Ганул на своей странице в Facebook

Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области, требуя выплатить зарплату © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Владельцы гаражей действия аэропорта называют рейдерством.

«Мы не против развития города, но так вопрос не решается. Были случаи, когда владельцам компенсировали их снесенные гаражи. Но тут никаких вариантов нам не предлагают», — заявляют они.

Протестующие ходили по зебре и блокировали проезд машин. Автомобилисты объезжали место акции через дворы.