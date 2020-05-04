Большинство респондентов (49,9%) считают, что целесообразность продления карантина зависит от эпидемиологической ситуации, а 22,1% опрошенных уверены, что карантин пора заканчивать.
Еще 14,2% опрошенных считают необходимым продление карантина до мая и усиление ограничительных мер, 10% выступают за продление карантина не более чем на две недели, 3,9% респондентов затруднились ответить.
Опрос проводился с 23 по 30 апреля, в нем приняли участие 1948 украинцев старше 18 лет.
Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин до 22 мая, но с некоторым послаблениями. Отмечается, что ослабить карантинные меры «по просьбе представителей бизнеса» планируется уже 11 мая.