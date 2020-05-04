Почти четверть жителей Украины считают, что карантин по коронавирусу в стране пора завершать. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 мая результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс»

Большинство респондентов (49,9%) считают, что целесообразность продления карантина зависит от эпидемиологической ситуации, а 22,1% опрошенных уверены, что карантин пора заканчивать. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Опрос проводился с 23 по 30 апреля, в нем приняли участие 1948 украинцев старше 18 лет. Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин до 22 мая, но с некоторым послаблениями. Отмечается, что ослабить карантинные меры «по просьбе представителей бизнеса» планируется уже 11 мая.