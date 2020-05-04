Китай скрывал истинные масштабы вспышки коронавируса, чтобы создать запас медицинских товаров, заявили власти США. Об этом сообщает РИА Новости 4 мая со ссылкой на Associated Press

В распоряжение агентства попал доклад американской разведки, где утверждается, что Пекин большую часть января не давал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полных данных о степени заразности инфекции.

Варианты наказания. Как США будет разбираться с Китаем © REUTERS, Leah Millis

По оценкам разведки, изменения в китайском импорте и экспорте масок и других средств индивидуальной защиты в этот период вышли за пределы нормы с вероятностью 95%.

При этом Associated Press отмечает, что очередные нападки на Китай совпали с обвинениями в адрес Администрации президента США в медленной и неадекватной реакции на пандемию.

Китайская тема стала одной из основных в предвыборной риторике кандидатов на пост президента страны как от демократов, так и от республиканцев.

Как действующий глава государства Дональд Трамп, так и его основной соперник Джо Байден в данный момент соревнуются в том, кто сильнее накажет Пекин.

При этом есть мнение и о том, что США показали свою неспособность справиться с проблемой коронавируса и теперь ищут, кого назначить ответственным за собственные провалы.