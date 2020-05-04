«По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 418 новых случаев», — говорится в сообщении.
Днем ранее с диагнозом «коронавирус» в украинские больницы поступило 502 человека.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в Черновицкой области (1887), Киеве (1535) и Ивано-Франковской области (984).
По состоянию на утро 4 мая в Центр общественного здоровья Украины поступило 546 сообщений о подозрении на коронавирус.