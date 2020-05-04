На Украине за последние сутки коронавирус диагностирован у 418 пациентов – число заболевших выросло до 12 331. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины

«По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 418 новых случаев», — говорится в сообщении.

Днем ранее с диагнозом «коронавирус» в украинские больницы поступило 502 человека.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По состоянию на утро 4 мая в Центр общественного здоровья Украины поступило 546 сообщений о подозрении на коронавирус.