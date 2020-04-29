Полиция применила эвакуаторы, которые стали забирать автомобили участников митинга против избирательных мер по отношению к бизнесу возле здания правительства Украины в Киеве, после чего произошли столкновения с правоохранителями и нападение на журналиста. Об этом 29 апреля сообщает ТСН

Мертвое умереть не может. Почему во время карантина в Украине патриотизм — самый выгодный бизнес © CC0, Pixabay

«"Эпицентр" работает, "Рошен", "Макдональдс" работает, не работает лишь малый бизнес, если карантин — то для всех», — заявил один из протестующих.

Также сообщается, что на акции присутствовало около 100 человек, которые приехали на автомобилях и заблокировали проезжую часть. Из-за этого полицейские начали эвакуаторами забирать машины, после чего начались столкновения. Кроме того во время акции правоохранители напали на журналиста Hromadske Богдана Кутепова во время того, как он снимал митинг. Полицейские попросили его «сойти с зеленой зоны», поскольку он стоял на траве.

После этого они начали угрожать словами «или забираешь (камеру — ред.), или сломаем». Отмечается, что через некоторое время на журналиста напали и сломали его оборудование. Сам Кутепов вызвал полицию и написал заявление о совершении преступления.