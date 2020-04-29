Протестующие приехали на автомобилях и заблокировали проезд через улицу Грушевского. После этого на место прибыли эвакуаторы. Между протестующими и полицией произошла словесная перепалка, которая затем переросла в потасовку.
По мнению бизнесменов, карантин должен быть введен для всех.
«"Эпицентр" работает, "Рошен", "Макдоналдс" работают, не работает только малый бизнес, если карантин — то для всех», — заявил владелец одной из сети кофеен.
Затем протестующие начали освобождать одну полосу движения, чтобы их автомобили не эвакуировали. После этого накал происходящего снизился.
Ожидается, что Кабмин сегодня разрешит работу 282 рынков с 1 мая при соблюдении санитарных норм. Больше никаких послаблений до 11 мая не будет.