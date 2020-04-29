В центре Киева под стенами Кабмина собрались украинские предприниматели. Они потребовали завершить карантин 1 мая, чтобы у них была возможность возобновить работу и прокормить свои семьи, передает 29 апреля «Страна»

Мертвое умереть не может. Почему во время карантина в Украине патриотизм — самый выгодный бизнес © CC0, Pixabay

По мнению бизнесменов, карантин должен быть введен для всех.

«"Эпицентр" работает, "Рошен", "Макдоналдс" работают, не работает только малый бизнес, если карантин — то для всех», — заявил владелец одной из сети кофеен.

Затем протестующие начали освобождать одну полосу движения, чтобы их автомобили не эвакуировали. После этого накал происходящего снизился.

Ожидается, что Кабмин сегодня разрешит работу 282 рынков с 1 мая при соблюдении санитарных норм. Больше никаких послаблений до 11 мая не будет.