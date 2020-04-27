Нынешний сезон «Формулы-1» остановлен из-за эпидемии коронавируса, в чемпионате не проведено ни одной гонки, отменено или перенесено десять этапов. 27 апреля было объявлено, что этап во Франции, запланированный на 26-28 июня, не отменен из-за пандемии.
«Хотя сегодня утром и было объявлено, что Гран-при Франции не состоится, мы все больше уверены в том, что чемпионат начнется летом. Мы планируем начать гонки в Европе в июле, августе и начале сентября, а первая гонка пройдет в Австрии 3-5 июля», — сказал Кэри.
Отмечается, что в сентябре, октябре и ноябре запланированы гонки в Евразии, Азии и Америке, завершение сезона состоится в декабре этапом в Бахрейне и традиционным финалом в Абу-Даби.
Чемпионат будет состоять из 15-18 гонок, окончательный календарь будет опубликован как только появится возможность.
По словам Кэри, первые этапы пройдут без зрителей, но по мере улучшения ситуации организаторы надеются на присутствие болельщиков на гонках.