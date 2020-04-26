Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля. Главу государства сопровождал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба Офиса президента в воскресенье, 26 апреля

Чтобы не помнили. Чернобыльский миф и как с ним бороться © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк планирует встретиться с работниками ГСЧС, которые занимаются ликвидацией лесных пожаров в зоне отчуждения, и вручить им государственные награды.

Саму аварию на Чернобыльской АЭС Зеленский назвал «трагедией планетарного масштаба».

«Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира», — цитирует президента пресс-служба ОП.

Трагедия на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ, что сделало непригодным для жизни часть Киевской области, а также более 215 га на территории Белоруссии.

Ликвидация последствий аварии унесла жизни, по официальным данным, около 50 человек. Еще несколько тысяч людей умерли от отдаленных последствий облучения.