Отмечается, что президент планирует встретиться с работниками ГСЧС, которые занимаются ликвидацией лесных пожаров в зоне отчуждения, и вручить им государственные награды.
Саму аварию на Чернобыльской АЭС Зеленский назвал «трагедией планетарного масштаба».
«Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира», — цитирует президента пресс-служба ОП.
Трагедия на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ, что сделало непригодным для жизни часть Киевской области, а также более 215 га на территории Белоруссии.
Ликвидация последствий аварии унесла жизни, по официальным данным, около 50 человек. Еще несколько тысяч людей умерли от отдаленных последствий облучения.