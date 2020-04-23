Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings на фоне коронавируса ухудшило прогноз по рейтингам крупнейших американских банков со стабильного на негативный. Об этом говорится в пресс-релизах агентства от 23 апреля

Международное агентство Fitch понизило рейтинг Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

При этом долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента банков были подтверждены на текущих уровнях: Citigroup на уровнях «A» и «F1», Wells Fargo — «A+» и «F1+», JPMorgan Chase & Co — «AA-» и «F1+», Goldman Sachs — «A» и «F1», Morgan Stanley — «A» и «F1» соответственно.

Прогноз по рейтингам был изменен в связи с ожидаемым ухудшением операционной деятельности банков на фоне снижения экономической активности и падения финансовых рынков в результате пандемии коронавируса.

Fitch полагает, что снижение краткосрочных и долгосрочных ставок по депозитам отрицательно скажется на доходах банков в течение нескольких кварталов, в то время как доход от комиссий также будет ограничен из-за более низкого уровня активности клиентов.

Ранее Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах до «B» со стабильным прогнозом.