Ранее в марте агентство подтвердило рейтинг РДЭ Украины на уровне «B» с позитивным прогнозом по рейтингу.
«Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Украины с позитивного на стабильный и подтвердило РДЭ на уровне "B"», — отметили в агентстве.
Пересмотр прогноза по Украине отражает сильное влияние пандемии коронавируса на развитие страны и ее финансовые счета.
«Повышенные макроэкономические и финансовые риски, связанные с беспрецедентным глобальным шоком, частично изменят в худшую сторону прогресс Украины в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризисов 2014-2015 годов и снижения волатильности темпов роста», — подчеркнуло агентство.