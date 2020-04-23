Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах до «B» со стабильным прогнозом. Об этом 23 апреля говорится в сообщении агентства

Экономист Дудчак сказал, при каких обстоятельствах дефолт принесет пользу Украине © Нина Зотина

«Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Украины с позитивного на стабильный и подтвердило РДЭ на уровне "B"», — отметили в агентстве.

Пересмотр прогноза по Украине отражает сильное влияние пандемии коронавируса на развитие страны и ее финансовые счета.

«Повышенные макроэкономические и финансовые риски, связанные с беспрецедентным глобальным шоком, частично изменят в худшую сторону прогресс Украины в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризисов 2014-2015 годов и снижения волатильности темпов роста», — подчеркнуло агентство.