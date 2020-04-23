Польский политолог Якуб Корейба подтвердил имперские амбиции Польши в отношении Блоруссии. Его слова прозвучали в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 22 апреля

«Могу ответственно заявить: как только это будет возможно и нужно, мы обязательно хапнем Беларусь», — сказал Корейба.

Корейба: При определенных условиях Польша может «хапнуть» Беларусь © из личного архива Я.Корейбы

Корейба считает, что это не «польский империализм», а «естественное стремление любого государства обеспечить себе безопасность и нарастить силу».

Однако политолог заявил, что достичь этого можно «только за счет других», так как конфронтационная суть международных отношений не меняется.