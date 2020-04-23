«Могу ответственно заявить: как только это будет возможно и нужно, мы обязательно хапнем Беларусь», — сказал Корейба.
По его словам, «данный момент это невозможно и не нужно», так как контрпродуктивно с точки зрения продвижения польских интересов.
Корейба считает, что это не «польский империализм», а «естественное стремление любого государства обеспечить себе безопасность и нарастить силу».
Однако политолог заявил, что достичь этого можно «только за счет других», так как конфронтационная суть международных отношений не меняется.