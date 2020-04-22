«Почему не упаковали?» Мэр Ивано-Франковска распорядился зачистить город от цыган и выслать их в Закарпатье
«Почему не упаковали?» Мэр Ивано-Франковска распорядился зачистить город от цыган и выслать их в Закарпатье
© Сommons.wikimedia/ВО Свобода
Ранее в интернете получила распространение запись совещания, на котором Марцинкив выразил недоумение, что еще не всех местных цыган «запаковали», и призвал правоохранительные органы организовать высылку их на территорию Закарпатской области. 

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснениях ромов со стороны городского главы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека», — отметили в посольстве США. 

Сообщение американской дипмиссии в своем Telegram-канале прокомментировал депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, по мнению которого, на деятельность Марцинкива нужно было реагировать гораздо раньше.

«Ну что ж вы так, уважаемое американское посольство? Надо было раньше обеспокоенность проявлять, когда упомянутый мэр торжественные похороны эсэсовцу устраивал, нетрудно ведь было догадаться, к чему это приведет в дальнейшем, а?» — написал он. 