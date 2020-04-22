Ранее в интернете получила распространение запись совещания, на котором Марцинкив выразил недоумение, что еще не всех местных цыган «запаковали», и призвал правоохранительные органы организовать высылку их на территорию Закарпатской области.
«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснениях ромов со стороны городского главы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека», — отметили в посольстве США.
Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 22, 2020
Сообщение американской дипмиссии в своем Telegram-канале прокомментировал депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, по мнению которого, на деятельность Марцинкива нужно было реагировать гораздо раньше.
«Ну что ж вы так, уважаемое американское посольство? Надо было раньше обеспокоенность проявлять, когда упомянутый мэр торжественные похороны эсэсовцу устраивал, нетрудно ведь было догадаться, к чему это приведет в дальнейшем, а?» — написал он.