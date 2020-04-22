Посольство Соединенных Штатов Америки на Украине выразило обеспокоенность словами мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который на совещании потребовал от силовиков выслать в Закарпатье всех городских цыган. Комментарий диппредставительства обнародован 22 апреля в Twitter

«Почему не упаковали?» Мэр Ивано-Франковска распорядился зачистить город от цыган и выслать их в Закарпатье © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснениях ромов со стороны городского главы Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека», — отметили в посольстве США.

Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 22, 2020

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Сообщение американской дипмиссии в своем Telegram-канале прокомментировал депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, по мнению которого, на деятельность Марцинкива нужно было реагировать гораздо раньше.

«Ну что ж вы так, уважаемое американское посольство? Надо было раньше обеспокоенность проявлять, когда упомянутый мэр торжественные похороны эсэсовцу устраивал, нетрудно ведь было догадаться, к чему это приведет в дальнейшем, а?» — написал он.