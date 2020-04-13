В Брюсселе, несмотря на карантин, вспыхнули беспорядки в ответ на гибель 19-летнего парня, который пытался убежать от полицейских. Об этом сообщила газета Le soir 12 апреля

Карантин глазами простых людей, Великобритания, Лондон. Процветают компании по доставке © Facebook, Inna Zhuravel-Wilcock

«В пятницу (10 апреля — ред.) вечером 19-летний парень по имени Адиль ехал на скутере по промышленной набережной в Андерлехте, когда он врезался в полицейскую машину перед ним. Он пытался убежать от патруля, который его преследовал», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ведется расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.

Во время митинга собравшиеся молодые люди стали бросать в сотрудников правоохранительных органов камни, после чего полиция приступила к задержаниям. К середине дня 12 апреля было задержано 57 человек. При разгоне толпы полиция применяла водометы.

По словам бургомистра Андерлехта Фабриса Кампса, родители погибшего заявили, что не несут ответственности за призывы к митингу, и призывают сограждан успокоиться и соблюдать карантин.