Призывы к митингу, несмотря на запрет на собрания в рамках мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, привели к беспорядкам днем 11 апреля в брюссельском Андерлехте. Призывы были опубликованы в соцсетях, чтобы выразить недовольство несчастным случаем, который закончился смертью молодого человека.
«В пятницу (10 апреля — ред.) вечером 19-летний парень по имени Адиль ехал на скутере по промышленной набережной в Андерлехте, когда он врезался в полицейскую машину перед ним. Он пытался убежать от патруля, который его преследовал», — говорится в сообщении.
Сообщается, что ведется расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.
Во время митинга собравшиеся молодые люди стали бросать в сотрудников правоохранительных органов камни, после чего полиция приступила к задержаниям. К середине дня 12 апреля было задержано 57 человек. При разгоне толпы полиция применяла водометы.
По словам бургомистра Андерлехта Фабриса Кампса, родители погибшего заявили, что не несут ответственности за призывы к митингу, и призывают сограждан успокоиться и соблюдать карантин.