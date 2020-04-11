Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса от 11 апреля. Ранее Италия занимала первое место по количеству умерших от COVID-19.
За прошедшие сутки в США скончалось рекордное количество человек — 2 тыс.
Президент США Дональд Трамп на брифинге в пятницу 10 апреля заявил, что власти страны обновили прогноз по вероятному количеству умерших.
«Раньше говорили, что минимальное число будет от 100 тыс. до 225 тыс. жертв и до 2,2 млн жизней, если ничего не предпринимать. Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тыс.», — заявил Трамп.
США также лидируют по количеству зараженных. На данный момент в стране 503 594 человек с COVID-19.