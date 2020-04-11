Президент Украины Владимир Зеленский попытался обмануть МВФ и принять закон о невозвращении банков бывшим собственникам не в том виде, в котором требовал фонд. У него это не получилось. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян: Лучшее, что может сделать Зеленский, — послать всех, как это сделал Голобородько © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Если Украина хочет получать кредиты МВФ, соответственно им придется выполнять требования заказчика, а иначе не получится», — подчеркнул Гаспарян.

Журналист считает, что у Зеленского не получится потянуть время принятия закона при помощи многочисленных поправок и ссылок на то, будто бы в стране очень сложное положение из-за коронавируса.

По его мнению, Зеленскому сейчас было бы лучше полностью разорвать отношения с МВФ, как это сделал персонаж из сериала «Слуга народа», но украинский президент это сделать не в состоянии.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.