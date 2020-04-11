Соответственно, пояснил эксперт, в фонде очень быстро ознакомились с результатами и потребовали от Украины выполнения в том виде, о котором они с ними договаривались, что абсолютно логично.
«Если Украина хочет получать кредиты МВФ, соответственно им придется выполнять требования заказчика, а иначе не получится», — подчеркнул Гаспарян.
Журналист считает, что у Зеленского не получится потянуть время принятия закона при помощи многочисленных поправок и ссылок на то, будто бы в стране очень сложное положение из-за коронавируса.
По его мнению, Зеленскому сейчас было бы лучше полностью разорвать отношения с МВФ, как это сделал персонаж из сериала «Слуга народа», но украинский президент это сделать не в состоянии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.