Прошлый раз максимальная смертность фиксировалась в США в среду, 8 апреля. Тогда за сутки скончались 1 тысяча 973 человека.
Также подсчитано, что общее число инфицированных в США превысило полмиллиона человек. За все время эпидемии там умерли 18,7 тысячи человек, выздоровели 29,1 тысячи.
Накануне в сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы. Скончавшихся также начали хоронить на острове Харт, который уже более 150 лет используется для захоронений бедных слоев населения.