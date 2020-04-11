За минувшие сутки в США от COVID-19 умерли 2 тысячи 108 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий актуальную статистику

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк смертность фиксировалась в США в среду, 8 апреля. Тогда за сутки скончались 1 тысяча 973 человека.

Также подсчитано, что общее число инфицированных в США превысило полмиллиона человек. За все время эпидемии там умерли 18,7 тысячи человек, выздоровели 29,1 тысячи.

Накануне в сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы. Скончавшихся также начали хоронить на острове Харт, который уже более 150 лет используется для захоронений бедных слоев населения.